Der traditionelle Schärensprung bringt jedes Jahr am Fastnachtsdienstag tausende Besucher nach Trier-Biewer. Mit dem Tanzreigen vertreiben die Narren den Winter.

Dauer 0:49 min Schärensprung mit großer Beteiligung Im Trierer Stadtteil Biewer fegen die Biewerer Hexen die Straßen mit ihren Reisigbesen, um den Winter zu vertreiben.

Pünktlich um 14:11 Uhr startete am Dienstagnachmittag im Trierer Stadtteil Biewer der traditionelle Schärensprung. Die Biewener Hoahnen sind durch die Straßen gehüpft. Vorneweg fegten die Biewener Hexen die Straßen mit ihren Reisigbesen, um den Winter zu vertreiben. Dahinter folgte der Schären, Narren in bunten Kostümen sprangen in Schlangenlinien zur traditionellen Schärenmelodie über die Straße.

Hexen, Schären und Kostümgruppen

In diesem Jahr ist das Biewener Prinzenpaar mit den Schären ein Stück mitgesprungen, bevor es in seinen Prinzenwagen stieg. Auch das Trierer Prinzenpaar war in Trier-Biewer. Zum Schärensprung gehört auch der Festumzug mit etwa 50 bunten Kostümgruppen, Garden und Musik. Der Brauch ist vermutlich keltischen Ursprungs.

Der Schärensprung in Trier-Biewer - eine Aufnahme aus dem Jahr 2019 SWR Eva Lamby-Schmitt

Auch in anderen Orten in der Region Trier feiern die Narren noch das Ende der Straßenfastnacht. In Pelm in der Vulkaneifel gab es ab 14 Uhr den traditionellen Veilchendienstagumzug. In Irsch und Serrig in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell sind die Narren am Nachmittag bei einem Fastnachtsumzug durch die Straßen gezogen.