Nach einem Familienstreit in Mettendorf in der Eifel hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes gegen die 71-jährige Ehefrau des Opfers eingeleitet.

Die Frau soll am Sonntagabend ihrem Mann in seinem Arbeitszimmer mit einem Messer in den Rücken gestochen haben, um ihn umzubringen, so die Staatsanwaltschaft.

Versuchter Mord

Der Mann wurde durch den Messerstich schwer verletzt. Er konnte aber noch selbst den Notdienst rufen und die Polizei verständigen. Er kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses und konnte gerettet werden.

Frau psychisch krank

Die Polizei nahm seine 71jährige Ehefrau fest. Sie wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Laut Staatsanwaltschaft leidet sie an einer schweren psychischen Krankheit. Es müsse geprüft werden, ob sie zum Zeitpunkt der Tat schuldfähig gewesen sei.