Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Verein @fire wollen Waldbrände wirksamer bekämpfen - zu einem Workshop sind Experten aus zehn Ländern in Bitburg.

Wie Waldbrände richtig bekämpfen Immer häufiger besteht auch in Rheinland-Pfalz die Gefahr von Waldbränden. Doch die Feuerwehren hier sind vor allem spezialisiert auf Gebäudebrände. In Bitburg haben am Donnerstag internationale Experten ihre Strategien für Flächenbrände gezeigt.

Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich dabei um Experten aus der ganzen Welt, die den Einsatzkräften aus der Region Trier und Feuerwehrchefs aus ganz Deutschland ganz neue Taktiken bei der Waldbrandbekämpfung vermitteln sollen. Durch den Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit steige die Gefahr von großen Wald- und Flächenbränden auch in der Region Trier. Die Landesfeuerwehrschule biete noch keine Möglichkeit der Ausbildung, so die Veranstalter. Die Einsätze in diesem Sommer hätten vielen Wehren an ihre Grenzen gebracht. Der Waldbrandworkshop endet am Samstag mit einer Übung.