Archäologen des rheinischen Landesmuseums planen 2019 mehrere Grabungen in Trier. Auf den Flächen sollen in den nächsten Jahren neue Gebäude entstehen und die Archäologen können die Baustellen nutzen.

An drei Baustellen gehen die Archäologen fest davon aus, Relikte zu finden. An diesen Stellen wissen die Wissenschaftler bereits, was sich früher dort befand. Gleichzeitig wird für die geplanten Garagen tief gegraben. Eine Fundgrube für die Archäologen.

Kloster Olewig

Im Trierer Stadtteil Olewig soll das Kloster umgebaut und mit Neubauten erweitert werden. Unter diesen neuen Wohnanlagen ist eine Tiefgarage geplant. Auf dem Gelände des Klosters rechnen die Archäologen damit, dass Reste eines mittelalterlichen Hofguts zu finden, der sogenannten Hungerburg. Deswegen soll dort vier Monate lang gegraben werden.

Ostallee Trier

Die Archäologen wissen von einem römischen Gräberfeld in der Ostallee in Trier, das auf die Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus datiert ist. Außerdem stand auf dem Gebiet im vierten Jahrhundert ein Palast. Dort soll ein neues Wohnhaus mit Tiefgarage entstehen. Die Baustelle wollen die Archäologen sechs Monate lang nutzen, um das Gebiet zu untersuchen.

Neue Trierer Hauptfeuerwache am Alleenring

Im Alleenring soll die neue Trierer Hauptfeuerwehrwache entstehen. Momentan steht dort noch das ehemalige Polizeipräsidium. Zur Römerzeit befanden sich auf dem Gelände Häuser und eine Straße. Dort haben Archäologen bereits früher gegraben und Teile des Geländes untersucht. Allerdings gibt es immer noch ein rund 3.200 Quadratmeter großes Gebiet, auf dem archäologische Funde vermutet werden. Dieses Gebiet soll 26 Monate lang erforscht werden. Die Bauarbeiten für die neue Feuerwache sollen voraussichtlich 2023 starten.