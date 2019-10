per Mail teilen

Im Mittelmoselort Erden wird heute der sogenannte Bremer Senats-Wein gelesen. Nach Angaben der Ortsgemeinde Erden sind bei der traditionellen Ernte eine Delegation der Hansestadt und Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz dabei. Seit 2002 wird in der Lage „Erdener Treppchen“ ein Weinberg für den Bremer Ratskeller angebaut. Mit dem Erlös des Weines wird die historische Römerkelter in Erden finanziert und in Bremen ein gemeinnütziges Projekt unterstützt.