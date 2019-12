per Mail teilen

Ein Autofahrer hat auf einer Landstraße an der Mosel blind auf sein Navi vertraut - die Fahrt endete in einer überfluteten Unterführung. Der ortsunkundige 23-Jährige war laut Polizei am späten Sonntagabend der Ansage gefolgt und hatte zu spät gemerkt, dass die Unterführung mit Wasser vollgelaufen war. Er kletterte aufs Autodach und wartete dort auf die Feuerwehr.