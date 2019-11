Ein mit einer Axt bewaffneter Mann ist am Samstagabend in Hoppstädten-Weiersbach (Kreis Birkenfeld) von der Polizei erschossen worden. Zuvor hatte er eine Person bedroht und auf deren Auto eingeschlagen.

Eine Zeugin hatte den Mann am Samstagnachmittag an einem Sportlerheim in Hoppstädten-Weiersbach bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Dort habe er vermutlich eine Person mit einer Axt bedroht, auf ihr Auto eingeschlagen und sei dann in einem Waldstück verschwunden.

Spezialkräfte der Polizei suchten daraufhin nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Später am Abend sichteten die Beamten nach Polizeiangaben auf einem Feld einen Verdächtigen, auf den die Beschreibung passte.

Mann auf Feld gestoppt

Der Mann sei mit einer Axt auf einige Tennisplätze zugelaufen. Dann seien die Schüsse gefallen, die ihn töteten. Die Identität des Mannes und die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar, hieß es. Die Polizei will derzeit laut eigener Mitteilung keine weiteren Details zu dem Fall bekannt geben.

Möglicherweise war der später Erschossene bereits am frühen Morgen am Sportlerheim aufgefallen. Ein Zeuge hatte dort einen Mann "südosteuropäischen Aussehens" der Polizei gemeldet, der sich dort mit einer Axt aufhielt und dann ebenso im Wald verschwand. Eine Fahndung verlief erfolglos.

2018 elf Menschen von Polizei erschossen

Im vergangenen Jahr erschossen Polizisten in Deutschland elf Menschen, wie aus Zahlen der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster hervorgeht. Für 2017 hatte die Hochschule 14 Fälle von tödlichem Schusswaffengebrauch gezählt.