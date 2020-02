per Mail teilen

Viele Seniorenheime in Trier sind auf Leiharbeiter angewiesen. In einigen Häusern sind schon mehr als zehn Prozent des Pflegepersonals Leiharbeiter.

Ohne die von privaten Firmen vermittelten Leihpflegekräfte könne man den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten, so der kaufmännische Leiter der Vereinigten Hospitien, Tobias Reiland. Die gemeinnützige Stiftung „Vereinigte Hospitien“ beispielsweise hatte im vergangenen Jahr in ihrer Senioreneinrichtung mehr als 80 Leiharbeiter in unterschiedlichen Schichten eingesetzt.

Schwierig für Senioren

Die Leiharbeiter seien zwar gut ausgebildet und auch engagiert, auf Dauer aber sei der Einsatz von Leiharbeitern in einem Seniorenheim eine Katastrophe. Besonders für die Bewohner, denn für die seien die Pfleger ja Vertrauenspersonen. Sie wollten ihnen auch Dinge anvertrauen. Und wenn diese Menschen dauernd wechselten, sei das problematisch.

Einsatz für die Pflegeheime teurer

Für die Einrichtungen ist der Einsatz von Leiharbeitern zudem teuer. Ein Leiharbeiter koste bis zu dreimal so viel wie eine festangestellte Pflegekraft. Ursache für den Engpass sei der allgemeine Fachkräftemangel. Einige Einrichtungen versuchen jetzt, feste Mitarbeiter aus dem Ausland anzuwerben.