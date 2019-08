Schreckminuten am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues: Am Donnerstagmorgen wird Alarm ausgelöst. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Doch dann kommt die Entwarnung.

Schon früh ging die Polizei von einem Fehlalarm aus, wie sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Trotzdem bat sie insbesondere Eltern, nicht die Schule anzufahren. Es wurde sogar eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet. Twitter Am Donnerstagmorgen kam dann schnell die Entwarnung: Polizisten durchsuchten bewaffnet und in Schutzkleidung das Gebäude Raum für Raum. Dabei stellten sie keine Bedrohung fest. Dauer 0:24 min Einsatzkräfte rückten am Morgen wieder ab Schreckminuten am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues: Am Donnerstagmorgen wird Alarm ausgelöst. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Doch dann kommt die Entwarnung. Grund für Fehlalarm wird untersucht Der Alarm sei kurz vor 8 Uhr ausgelöst worden. Die Schule habe ein technisches System, um diesen zu starten. Mit der Schule werde jetzt nach dem Grund für den Fehlalarm gesucht. Möglicherweise habe es einen technischen Defekt gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Das Gymnasium hat etwa 1.000 Schüler.