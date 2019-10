per Mail teilen

Der Gewässeralarm für den Grenzfluss Sauer ist aufgehoben. Das teilte die zuständige Behörde SGD Nord auf SWR-Anfrage mit. Eine Woche nach dem Großbrand einer Firma für Flugzeugteile im luxemburgischen Echternach hätten Kontroll-Proben keine auffälligen Werte ergeben. Lediglich am Tag des Brandes wurden erhöhte PFT-Werte an der Stelle gemessen, wo Löschschaum in die Sauer gelangt war. PFT steht im Verdacht, krebserregend zu sein.