Das Trierer Landgericht hat einen Mann wegen Drogenschmuggels zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt. Der 41-Jährige hatte rund 100.000 Ecstasy-Tabletten im Gepäck.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die 39 Kilogramm Ecstasy nach Deutschland eingeführt hatte. Der Hinweis auf den Angeklagten kam Ende April von einem türkischen Lkw-Fahrer. Er hatte laut Staatsanwaltschaft in den Niederlanden einen Landsmann an Bord genommen, um diesen mit in die Türkei zu nehmen. Bei einem Zwischenstopp in Trier habe der Lkw-Fahrer einen Blick in die Reisetaschen seines Passagiers geworfen. Dabei habe er zahlreiche, in durchsichtige Plastikfolien eingeschweißte Pillen entdeckt.

Der Angeklagte soll 100.000 Ecstasy-Tabletten transportiert haben SWR Andrea Meisberger

Der Lastwagenfahrer alarmierte die Polizei. Der mutmaßliche Drogenschmuggler wurde festgenommen, die rund 100.000 Ecstasytabletten sichergestellt. Sie sollten laut Anklage in der Türkei verkauft werden.

Der Verurteilte muss im Gefängnis eine Therapie zum Drogenentzug machen. Das ordnete das Gericht zusätzlich an.