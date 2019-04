Schutz vor Zecken

Beim Aufenthalt im Freien bietet lange Kleidung einen guten Schutz. Auf heller Kleidung sind die Tiere zudem leichter zu erkennen. Zu Hause sollte der Körper gründlich nach den Tieren abgesucht werden.

Besonders häufig sind sie an den Armen, in den Kniekehlen, am Hals und Kopf sowie im Schritt zu finden. Ist man von einer Zecke gebissen worden, sollte folgendes beachtet werden: Wurde das Tier schnell entdeckt und entfernt – am besten mit einer "Zeckenkarte" - muss man in der Regel nicht zum Arzt.

Wenn aber nach Tagen oder sogar Wochen noch Krankheitssymptome auftauchen, sollte man dringend einen Mediziner aufsuchen. Die Symptome sind ähnlich wie bei einer Grippe. Bei der Borreliose bildet sich um die Bissstelle eine ringförmige Hautrötung.