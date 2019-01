per Mail teilen

Der Landrat des Vulkaneifelkreises ist besorgt über die medizinische Situation in seinem Kreis. Anlass ist die bevorstehende Schließung der Geburtsstation im Krankenhaus in Daun. Die Rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte bei einem Besuch in Daun gestern zugesagt, dass für die nächste Zeit ein zusätzlicher Rettungswagen stationiert wird. Landrat Heinz-Peter Thiel sagte dem SWR das löse nicht das grundsätzliche Problem. Auf dem Land fehlten Ärzte. Und die kleinen Kliniken dort könnten wegen der hohen Kosten generell nicht mehr alle Leistungen, etwa Geburtshilfe, anbieten.