Die Menschen in der Vulkaneifel sind noch immer fassungslos: Zum Jahresende hat die Geburtenstation in Daun geschlossen. Vorangegangen waren massive Proteste sowie erfolglose Rettungsversuche der Politik.

Viele Mütter haben die Befürchtung, dass sie ihre Kinder auf der Landstraße oder der Autobahn gebären müssen. Wie zum Beispiel auch Melissa Trierscheid aus Hillesheim. Sie wird ihr Kind voraussichtlich im April zur Welt bringen:

"Die Schließung der Station in Daun ist Mist. Man hat sich natürlich auf Daun eingestellt. Und muss sich jetzt Gedanken über Alternativen machen. Die Distanzen sind ja viel größer." Melissa Trierscheid, werdende Mutter aus der Eifel

Nach der Schließung der Geburtenstation in Daun stellt die Landesregierung dem Vulkaneifelkreis einen Krankenwagen zur Verfügung, der schwangere Frauen vorübergehend in nahegelegene Kliniken bringen soll. Nach Angaben der Landesregierung fahren in dem Krankenwagen zwei speziell geschulte Rettungsassistenten mit. Der so genannte Storchenwagen bringt werdende Mütter in die Kliniken in Wittlich, Mayen, Mechernich, Bitburg oder Euskirchen.

Alternativen zum Krankenwagen gesucht

Weil diese zum Teil mehr als 50 Kilometer von der Vulkaneifel entfernt sind, suchen Vertreter des Landes, des Kreises und der Kommunen in der Vulkaneifel nach Alternativen. Ein nächstes Treffen ist nach Angaben des Kreises für Ende Januar geplant. An dem Treffen sollen auch Hebammen teilnehmen. Die Dauner Geburtenstation war zum Jahresende geschlossen worden, weil sie nach eigenen Angaben unter anderem keine Belegärzte findet.