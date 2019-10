Der Infrastruktur-Ausschuss des Vulkaneifelkreises befasst sich am Montag mit dem umstrittenen Lava-Abbau. Der Kreistag hatte den Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung beauftragt, ein Handlungs- und Entwicklungskonzept Rohstoff“ für den Kreis zu erstellen. Mit dem Konzept will der Kreis einen eigenen Plan zum Rohstoffabbau vorlegen. Dazu wird der Ausschuss voraussichtlich ein Planungsbüro beauftragen. Im Haushalt 2020 des Kreises stehen dafür 30.000 € bereit. Hintergrund sind Meinungsverschiedenheiten über Mengen und Umfang des Lava-Abbaus in der Vulkaneifel. Kommunalpolitiker, Naturschützer, Bürgerinitiativen sowie Raumplaner und Bauindustrie streiten darüber seit Jahren. Zuletzt hatte die Planungsgemeinschaft Region Trier im April einen Kompromiss-Vorschlag vorgestellt. Grüne, SPD sowie Initiativen aus der Vulkaneifel wünschen sich allerdings Nachbesserungen.