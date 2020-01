Am Gemündener Maar bei Daun treffen sich am Sonntag rund hundert Männer und Frauen zum ersten Mal zu einem sogenannten Neujahrsschwimmen. Nach Angaben einer Sprecherin steigen die Teilnehmer in drei Gruppen jeweils um 12 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr in das eiskalte Naturfreibad. Mit dem Neujahrsschwimmen sammeln sie Geld für einen Defibrillator für das Bad im Gemündener Maar. Es ist regulär im Sommer als natürliches Freibad in einem Vulkansee geöffnet.