Wer soll für die CDU Rheinland-Pfalz bei der nächsten Wahl gegen Malu Dreyer antreten? Landrat Bröhr hat den Finger gehoben, obwohl Fraktionschef Baldauf nominiert war. In Dreis bei Wittlich sind sie zusammengetroffen.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf und der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Marlon Bröhr, eröffneten mit ihrem Auftritt beim CDU-Bezirksparteitag am Donnerstagabend in Dreis bei Wittlich den internen Wahlkampf. Nur zwei Tage zuvor hatte Bröhr seine Kampfkandidatur bekanntgegeben.

"Wahl lebt davon, dass es eine Auswahl gibt" Marlon Bröhr, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, fordert Christian Baldauf heraus. Warum er sich als CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen 2021 bewerben will, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell.

Baldauf gibt sich in Dreis kämpferisch

Baldauf ist der Hauptredner des Abends, er bietet sich vor den Mitgliedern der CDU in der Südeifel als Kandidat mit langjähriger Politikerfahrung an. "Ich möchte das dieses Mal durchziehen. Ich habe ja bei Julia Klöckner einen Rückschritt gemacht. Und bin mir aber sicher, dass ich gewinnen kann", sagte Baldauf, der vom CDU-Landesvorstand im Juni einstimmig als Spitzenkandidat nominiert worden war.

"Wenn meine Partei sagt, ich sei der richtige Kandidat, ist alles schon mal halbgut", sagte Baldauf. Sagten dann auch die Rheinland-Pfälzer, dass er der richtige Kandidat für den Ministerpräsidenten sei, werde es "am Allerbesten".

Christian Baldauf weist in Dreis auf seine langjährige Politikerfahrung hin SWR

Bröhr erwähnt positive Zuschriften nach Kampfkandidatur

Herausforderer Marlon Bröhr kommt eine Stunde nach Beginn des Bezirksparteitages und zwar während der Rede Baldaufs in den Saal, eine Turnhalle mit Basketballkörben und holzverkleideter Decke. Bröhr setzt sich in die erste Reihe, klatscht Beifall und erzählt später auf der Bühne, wie gut sich die Bekanntgabe seiner Kandidatur anfühle. Er habe innerhalb von zwei Tagen über 300 Postzuschriften, E-Mails und Nachrichten in den Sozialen Netzwerken erhalten.

"Das ist ein sehr mutiger Schritt, wir danken Ihnen sehr dafür", habe er als Rückmeldung bekommen, sagte Bröhr. Er betonte in Dreis seine Außenseiterrolle und forderte provokativ weitere CDU-Mitglieder zur Kandidatur auf. Baldauf reagierte auf Nachfrage gelassen auf den Auftritt des Konkurrenten beim Bezirksparteitag. "Wenn sich Leute für Positionen interessieren und es sind mehrere, dann muss es ja auch zulässig sein, dass man sich vorstellt", sagte er.

Bei manch Jüngerem im Saal erhält Landrat Bröhr für seine Rede positive Rückmeldung. Viele vor Ort nennen als klaren Favoriten jedoch Baldauf. Wer am Ende für die CDU bei der Landtagswahl im Frühjahr 2021 antritt, entscheidet der CDU-Landesparteitag am 16. November in Neustadt an der Weinstraße.