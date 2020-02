In Buhlenberg im Kreis Birkenfeld ist Sonntagabend eine Fastnachtsveranstaltung außer Kontrolle geraten. Nach Angaben der Polizei wurden zehn Menschen verletzt.

Laut Polizei kam ein 18-Jähriger in Gewahrsam, Beamte erteilten 25 Platzverweise.

Mit insgesamt 40 Beamten war die Polizei am Sonntagabend in Buhlenberg im Einsatz. In dem Ort mit etwa 500 Einwohnern hatten sich mehrere Jugendliche schon vor dem Fastnachtsumzug betrunken und geprügelt.

Polizei rät von Party im nächsten Jahr ab

Auch nach dem Umzug sei es vor einer Veranstaltungshalle zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Laut Polizei haben die Beamten daraufhin gemeinsam mit dem Veranstalter entschieden, den Verkauf von Alkohol und die Veranstaltung selbst früher zu beenden als geplant. Darüber hinaus hat der Dienststellenleiter der Polizei in Birkenfeld dem Organisator geraten, den Umzug und die Party im kommenden Jahr nicht mehr zu veranstalten.