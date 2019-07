Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen drei Männer aus der Eifel und weitere Unbekannte, die während einer Feier in Hauroth Polizisten angegriffen haben sollen. Dabei sollen fünf Polizisten verletzt worden sein.

Vor gut zwei Wochen war einer Polizeisteife bei Hauroth ein Wagen aufgefallen. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, sei der Fahrer mit seinem Wagen zu einer Hütte am Ortsrand geflüchtet, so die Staatsanwaltschaft. Dort konnten die Beamten den Mann stellen. In der Hütte feierten zu diesem Zeitpunkt Freunde des Mannes. Sie hätten die beiden Beamten beleidigt und daran gehindert, den Mann festzunehmen, so der Vorwurf. Wenig später kehrten die Beamten mit Verstärkung zu der Hütte zurück, so die Staatsanwaltschaft. Dort seien dann mehrere Männer auf die Beamten losgegangen – mit Flaschen und mit Fäusten. mehr...