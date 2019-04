An der A1 ist laut Polizei ein Blitzer in Brand gesteckt worden. Vorbeifahrende bemerkten am Mittwochmorgen den brennenden Anhänger.

Dauer 00:15 min Polizei geht von Brandstiftung aus An der A1 bei Salmtal ist ein Blitzer in Brand gesteckt worden. Vorbeifahrende bemerkten am Mittwochmorgen den brennenden Anhänger. Das mobile Blitzgerät stand auf dem Parkplatz Pohlbach an der Autobahn Richtung Wittlich auf Höhe Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich). Die Feuerwehr löschte den Anhänger größtenteils ab. Aufgrund der Spurensicherung wurde jedoch darauf verzichtet, Glutnester im Inneren zu löschen. Mehr als 100.000 Euro Schaden Laut Polizei wurde das Gerät komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 140.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Dem mutmaßlichen Täter oder Tätern drohen eine Anklage wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Laut Strafgesetzbuch wird das mit einer Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren bestraft. Der mobile Blitzer steht schon längere Zeit an dem Parkplatz an der A1 bei Wittlich. In dem Streckenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.