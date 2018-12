Peinliche Polizei-Panne: An 85 in der Eifel geblitzte Autofahrer sind falsche Strafzettel verschickt worden. Die Autofahrer sollen zeitgleich an verschiedenen Orten gewesen sein.

Mitte November waren die Autofahrer auf der B257 bei Wolsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit zu hohem Tempo unterwegs. Wenige Tage später erhielten sie Post von der rheinland-pfälzischen Bußgeldstelle in Speyer - und das gleich zweimal. Demnach sollten sie nicht nur bei Wolsfeld, sondern zeitgleich im selben Auto auch in Kenn (Kreis Trier-Saarburg) zu schnell gefahren sein. Grund war laut Polizei Softwarefehler Grund für die Blitzer-Panne war laut Polizei ein Softwarefehler. Auf Nachfrage des SWR beim Polizeipräsidium in Ludwigshafen, das für die Bußgeldstelle zuständig ist, hieß es, der Fehler sei bei der Datenübertragung passiert. Man bedaure den Vorfall und habe die falschen Verfahren eingestellt.