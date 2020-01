per Mail teilen

Das Bundesverteidigungsministerium prüft derzeit, ob die amerikanische Luftwaffe wieder einen Teil des ehemaligen US-Militärflugplatzes Bitburg nutzen darf. Wie ein Sprecher mitteile, wollen die Amerikaner dort Ausrüstung lagern sowie Fahrzeuge abstellen und warten.

In dem entsprechenden Antrag der Airforce gehe es nicht um eine erneute fliegerische Nutzung der ehemaligen Airbase, die bis vor 25 Jahren in Betrieb war. Die Amerikaner hätten sich bereits im vergangenen Mai gemeldet, weil sie eine Teilfläche wieder militärisch nutzen wollen. Nach Angaben des Sprechers, läuft momentan ein Anhörungsverfahren bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Dabei würden auch die Kommunen gehört. Bisher habe die Landesregierung in dem Verfahren noch nicht abschließend Stellung genommen. Wann und ob letztlich eine Genehmigung durch das Verteidigungsministerium erteilt wird, sei noch nicht absehbar.