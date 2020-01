per Mail teilen

Die Stadt Bitburg lässt in diesen Tagen zahlreiche Bäume an Straßen und Plätzen austauschen. In einer Mitteilung heißt es, es handele sich um schwach wüchsige Linden. Die Stämme der Bäume seien unter anderem durch Sonnenbrand geschädigt. Beim Austausch werden den Angaben zufolge zu enge Pflanzbeete umgebaut und Boden ausgetauscht. Anschließend werden neue Linden und Hainbuchen gepflanzt.