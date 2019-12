per Mail teilen

In Bitburg hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in der Innenstadt mehr als 30 Autos beschädigt haben soll. Laut Polizei wurden an den meisten Fahrzeugen die Scheibenwischer abgerissen oder abgeknickt. Gestern Abend hätten Beamte den Mann auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Der Mann sei wegen ähnlicher Vorfälle bereits polizeibekannt. Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte, sich zu melden.