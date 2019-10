per Mail teilen

Der Landesjagdverband warnt Autofahrer vor Wildunfällen nach der Zeitumstellung an diesem Wochenende - insbesondere in Eifel und Hunsrück. Mit der Zeitumstellung steige die Gefahr von Wildunfällen. Nachdem die Uhr eine Stunde zurückgestellt wurde, fahren viele Menschen nicht mehr im Dunkeln zur Arbeit, sondern während der Morgendämmerung - wenn vermehrt Wildtiere unterwegs sind. Nach Angaben des Jagdverbandes gab es allein im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz mehr als 23.000 Wildunfälle. Ein Großteil davon haben sich im Norden des Landes zugetragen.