Eine 56jährige Hundebesitzerin ist heute morgen in Bitburg von einem anderen Hund angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging die Frau mit ihrem kleinen Hund durch einen Park spazieren. Wenig später sei eine ältere Frau mit ihrem Hund in den Park gekommen und habe ihn von der Leine gemacht. Als dieser Hund in Richtung des kleinen Hundes lief, habe die 56Jährige ihren Terrier auf den Arm genommen. Der Hund der älteren Dame habe sowohl den kleinen Hund mehrmals als auch die Frau zweimal in den Arm gebissen. Erst nach lautem Rufen habe der Hund aufgehört. Laut Polizei ist die ältere Dame dann mit ihrem Hund – ohne etwas zu sagen – weggegangen.