Ein Jahr nach Gründung ist die Ärztegenossenschaft Medicus in Bitburg weiter auf der Suche nach Ärzten, die sich bei ihr anstellen lassen. Vorstand Michael Jager sagte dem SWR, nach wie vor seien erst die beiden Ärzte vom Beginn dort beschäftigt. Viele junge Ärzte ziehe es immer noch mehr in die Stadt. Trotzdem wolle man weiter werben. Die Ärztegenossenschaft will dem Ärztemangel auf dem Land entgegenwirken und ist die erste ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Nach Aussagen des Vorstands finden Gespräche statt, um auch bei Bernkastel-Kues eine Ärztegenossenschaft zu gründen.