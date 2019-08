Das Gymnasium Birkenfeld bietet Schülern ab Montag die Möglichkeit, sich auf ihr Internationales Abitur vorzubereiten. Wie die Schulleitung mitteilt, können die Schüler ab der 12. Klasse zusätzlich zum regulären Unterricht sechs Fächer auf Englisch belegen. Dabei handele es sich um das sogenannte Vollprogramm. Nach Angaben der Schulleitung gibt es dafür in diesem Jahr aber keine Anmeldungen. Daneben sei es aber auch möglich, international anerkannte Zertifikate abzulegen. Zum Beispiel in einzelnen Fächer wie Biologie, Geschichte oder Mathematik. Dafür haben sich in diesem Jahr 16 Schüler entschieden. Darunter Schüler aus China, den USA und Afghanistan. Nach Angaben der Schulleitung verbessere der zusätzliche Abschluss und die Zertifikate die Chancen der Schüler, eine Universität im Ausland zu besuchen. Das Gymnasium Birkenfeld ist die zweite öffentliche Schule in Rheinland-Pfalz, die Kurse für ein Internationales Abitur anbietet.