Eine Delegation aus Kommunalpolitikern aus dem Kreis Birkenfeld reist heute nach China. Nach Angaben der Kreisverwaltung Birkenfeld sollen vor Ort Gespräche mit Vertreten aus der Politik und Wirtschaft geführt werden. Außerdem sei die Teilnahme am 4. Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsforum geplant. Laut Verwaltung findet das Forum zum ersten Mal in China statt. Bisher sei die Konferenz im Kreis Birkenfeld im sogenannten Oak Garden veranstaltet worden. In der Siedlung in Hoppstädten-Weiersbach arbeiten und leben mehr als 700 Chinesen mit ihren Familien.