39 Jungen und Mädchen aus dem Bistum Trier haben am Sonntagvormittag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht. Die katholischen Sternsinger schrieben den traditionellen Segen an das große Portal des Berliner Amtssitzes.

Königlicher Besuch in Schloss Bellevue: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben am Sonntag die Sternsinger empfangen. Die 39 Kinder und Jugendlichen aus dem Bistum Trier schrieben nicht nur den traditionellen Segen an das Portal, sondern schenkten dem Bundespräsidenten auch eine Weinrebe. Anschließend wurden sie in das Schloss eingeladen.

Den Segensspruch sagte die zehnjährige Selma an der Eingangstür zum Schloss auf picture-alliance / dpa Jörg Carstensen

Dank von Steinmeier an Sternsänger

Steinmeier dankte den Sternsingern für ihr Engagement. Es sei nicht selbstverständlich, sich für andere Menschen einzusetzen. "Ihr schaut nicht nur darauf, dass es euch gutgeht", sagte Steinmeier. Er sei sich sicher, dass die Welt durch ihren Einsatz heller werde. Sternsinger und die Menschen, die ihnen die Tür aufmachen, verbinde etwas: "Ihr seid offen für Neues", so der Bundespräsident. Er übergab selbst eine Spende.

Stellvertretend für mehr als 300.000 Sternsänger

Die Mädchen und Jungen, die am Sonntag Schloss Bellevue besuchten, kamen den Angaben zufolge aus den Pfarreien St. Antonius in Saarhölzbach, St. Hildegard in Emelshausen, St. Johannes in Sirzenich und dem Pestalozzi-Haus in Neunkirchen. Sie reisten stellvertretend für bundesweit mehr als 300.000 Sternsinger nach Berlin.

Das Motto der diesjährigen Aktion heißt: "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit!". Dabei soll besonders auf Kinder mit Behinderung aufmerksam gemacht werden. Beispielland ist Peru.

Sternsinger aus Rheinland-Pfalz bei Merkel

Am Montag werden die Sternsinger im Bundeskanzleramt erwartet. Mit dabei sind auch vier Kinder aus der Gemeinde St. Cyriakus in Frankenthal-Eppstein, die das Bistum Speyer beim Sternsinger-Empfang der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vertreten.