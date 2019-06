Ein Mann musste sich am Montag vor dem Amtsgericht Bernkastel-Kues verantworten, weil er lesereife Trauben im Weinberg mit Diesel unbrauchbar gemacht haben soll. Kurz bevor ein Vollernter die Trauben lesen sollte.

Nach Angaben des Gerichts droht dem Angeklagten eine Haftstrafe. Laut Anklage soll der Mann im vergangenen Jahr kurz vor der Lese mit einem Vollernter mehrere mit Diesel gefüllte Plastikbecher in den Weinbergen eines Winzers deponiert haben. Dadurch sei das gesamte Lesegut verunreinigt worden. Der Schaden betrage mehrere tausend Euro. Der Mann hat am Montagvormittag vor Gericht bestritten, dass er die Plastikbecher in die Reben gehängt hätte.

Angeklagter schon strafrechtlich in Erscheinung getreten

Der Schaden betrage mehrere tausend Euro. In weiteren Fällen wurden die mit dem Kraftstoff gefüllten Plastikbecher rechtzeitig entdeckt, so dass sie vor Lesebeginn entfernt werden konnten. Der Angeklagte ist laut Gericht in der Vergangenheit bereits wegen falscher Verdächtigung strafrechtlich in Erscheinung getreten.