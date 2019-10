per Mail teilen

Das Landgericht Bad Kreuznach hat heute drei Mitglieder einer Diebesbande zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und drei Monaten und zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Ein vierter Angeklagter bekam eine Bewährungsstrafe. Nach Überzeugung des Gerichts waren die vier Männer im Februar in ein Schmuckgeschäft in Idar-Oberstein eingedrungen. Dort hatten sie den Inhaber zu Boden geworfen und gefesselt. Der 72-Jährige erlitt dabei Prellungen und eine blutende Wunde am Mund. Als er Blut spuckte, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Das Gericht verurteilte die Männer deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung, aber nicht wegen versuchten schweren Raubes.