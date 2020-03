Die Gemeinde Irsch (Landkreis Trier-Saarburg) will den Ort mit einem selbstfahrenden Kleinbus mit dem Bahnhof in Saarburg verbinden. In den kommenden zwei Jahren soll es losgehen.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert die Pläne aus dem Programm "Mobilität auf dem Land" mit 180.000 Euro. Nach Angaben des Irscher Bürgermeisters soll jetzt die Fahrtstrecke für den autonom fahrenden Bus mit dem Landesbetrieb Mobilität geklärt werden. Von Irsch bis zum Bahnhof Saarburg muss der Bus etwa 3,5 Kilometer zurücklegen. Unterstützung durch die Universität Trier Bei den Planungen wird die Gemeinde von Wissenschaftlern der Universität Trier und dem Fraunhofer Institut aus Kaiserslautern beraten. Das Projekt soll innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden. Es richtet sich vor allem an ältere Menschen und Jugendliche, die ohne Auto nicht nach Saarburg kommen können. Aktuell gibt es drei Busverbindungen am Tag in die Nachbarstadt.