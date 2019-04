Die Molkerei Arla Foods, die auch in Pronsfeld in der Eifel ein großes Werk betreibt, will CO2 einsparen. Ihre Milchlieferanten können ihre Höfe auf Klimafreundlichkeit testen lassen.

Arla Foods hat europaweit 10.000 Milchlieferanten - ihnen bietet die Molkerei individuelle Klimachecks ihrer Höfe an. Das Ziel: Den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) spürbar zu reduzieren. Der Konzern will die CO2-Emissionen bis 2030 um dreißig Prozent pro Liter Milch verringern. Damit könne jeder Landwirt etwas zum Klimaschutz beitragen. Landwirt Albert Thiex aus Strickscheid in der Eifel hat beim Klimacheck mitgemacht. „Wir Landwirte sind vom Klima abhängig. Insofern sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das Klima schützen.“ Albert Thiex, Landwirt aus Strickscheid Thiex hat in seinem Stall 150 Tiere untergebracht. Der Stall ist hell und modern. Vor drei Jahren hat Thiex ihn für viel Geld umgebaut. Es habe sich gelohnt, sagt der 62-jährige Landwirt. Dadurch habe er eine deutliche Leistungssteigerung erreicht. Er könne, um die gleiche Menge Milch zu melken, weniger Kühe halten und habe dadurch schon CO2-Einsparungen im Betrieb. Futter aus der Eifel - statt aus Südamerika Rund ein Kilogramm CO2 produziert Thiex pro Liter Milch. Das ist schon gut, aber da gehe mehr. Um noch effizienter zu arbeiten, wurde sein Hof beim Klimacheck genau unter die Lupe genommen. Jetzt weiß er, wie er auf seinen Ackerflächen mit weniger Dünger trotzdem einen guten Ertrag erwirtschaften kann. Zudem verfüttert Thiex heute statt importiertem Soja-Futter, das in der Herstellung klimaschädlich ist, Eiweißfutter aus regionalem Raps. Milchproduktion soll in den nächsten dreißig Jahren klimaneutral werden Ein Experte der Molkerei Arla betont, dass bis zum Jahr 2050 die Milchproduktion des Unternehmens CO2-neutral sein soll. Landwirte wie Thiex seien dabei ganz wichtig, ist er überzeugt. „Das ist unser Ziel, dass die Landwirte miteinander sprechen und sehen, wie das ähnliche Höfe händeln. Und dann können sie voneinander lernen und sich dort verbessern." Kaspar Nielsen, Arla Foods Der Bauernverband sieht das kritisch. Natürlich sei es wichtig, etwas gegen den Klimawandel tun. Nur müssten die Milchbauern die Maßnahmen am Ende auch mit einem höheren Milchpreis vergütet bekommen. Das sei bisher nicht so. Landwirt Thiex glaubt, dass sich seine Maßnahmen wirtschaftlich trotzdem auszahlen werden. Und alles mit noch weniger CO2-Ausstoß. Die Molkerei Arla will CO2 sparen und bietet ihren Landwirten dafür individuelle Klimachecks ihrer Höfe an SWR Solveig Naber