Der grenznahe Zoo von Amnéville in Frankreich kann offenbar fortbestehen. Das Landgericht Metz hat dem Sanierungsplan eines französischen Investors am Freitag zugestimmt. Die französische Vermögensverwaltungsgesellschaft Prudentia Capital will den größten Teil der Zoogesellschaft übernehmen, einen Teil der Schulden und alle Mitarbeiter. Der auch von Besuchern aus der Großregion besuchte Zoo in Amnéville ist mit 53 Millionen Euro verschuldet.