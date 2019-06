Die Rettungsdienste in Trier hatten am Samstagabend beim Altstadtfest alle Hände voll zu tun. Die Hitze - oft in Verbindung mit Alkohol - sorgte für ungewöhnlich viele Einsätze.

Dauer 0:34 min Viele Einsätze für Rettungsdienste Die Rettungsdienste in Trier hatten am Samstagabend beim Altstadtfest alle Hände voll zu tun. Die Hitze - oft in Verbindung mit Alkohol - sorgte für ungewöhnlich viele Einsätze. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers habe man 50 zusätzliche Rettungskräfte einplanen müssen, um Besuchern, die Hilfe benötigten, versorgen zu können. Unter anderem sei ein Großraum-Krankenwagen in die Trierer Innenstadt beordert worden. Fünf Menschen in Gewahrsam Teilweise mussten auch kleine Platzwunden oder Schnitte behandelt werden, weil Besucher in Scherben getreten waren. Laut Feuerwehr gab es aber keine dramatischen Fälle. Die Polizei meldete eine Vielzahl von Körperverletzungen. Sie erteilte sechs Platzverweise und nahm fünf Menschen in Gewahrsam. Sie sprach gemessen am hohen Besucheraufkommen dennoch von einer recht friedlichen und entspannten Atmosphäre. Das Trierer Altstadtfest endet am Sonntagabend.