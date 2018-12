Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in die Abteikirche St. Matthias in Trier eingebrochen. Die Täter beschädigten Gegenstände und legten Feuer.

Nach Angaben der Polizei drangen die Täter durch ein Küchenfenster ein und erreichten über den Kreuzgang die Kirche. Sie durchsuchten Schränke und Behältnisse. In der Kirche warfen sie sakrale Gegenstände und Mobiliar um und zündeten Aushänge und Liedbücher an. Ein Feuer breitete sich aber nicht aus. Schaden im vierstelligen Bereich Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Eine Sprecherin der Abtei sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), dass über den oder die Täter und deren Beweggründe noch keine Erkenntnisse vorliegen. Es deute jedoch derzeit nichts auf antichristliche Motive hin. "Das war vermutlich reiner Vandalismus", so die Sprecherin. Zeugen werden gesucht Zeugen sollen sich bei der Kripo Trier melden. Telefon: 0651/9779-2250 oder 0651/9779-2290 St. Matthias in Trier Einbruch in Abteikirche An einem Sarkophag warfen die Täter Kerzen und Blumen auf den Boden Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen In der Kirche warfen die Täter zahlreiche sakrale Gegenstände um und zerstörten sie Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen Die Täter zündeten auch Liedbücher an Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen In mehreren Räumen beschädigten die Einbrecher Schränke, Behältnisse und Gegenstände Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen Brandspuren an einem Aushang in der Abteikirche Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen Ein Feuer breitete sich nicht aus Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen Der Schaden dürfte laut Polizei im vierstelligen Bereich liegen Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen Die Täter schlugen eine Scheibe zur Küche der Abtei ein und gelangten so in das Gebäude Abtei St. Matthias Bild in Detailansicht öffnen Die Abtei St. Matthias in Trier Die Benediktinerabtei St. Matthias ist als Pilgerstätte weit über die Grenzen Triers hinaus bekannt. Die Basilika des Klosters beherbergt mit den Gebeinen des Apostels Matthias das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. Die Gebeine des Heiligen wurden nach christlicher Überlieferung von Helena, der Mutter des römischen Kaisers Konstantin, nach Trier gebracht. Seit dem 11. Jahrhundert pilgern Matthias-Bruderschaften überwiegend aus Nordrhein-Westfalen und der Eifel zu dem Grab. Auch die Sarkophage der ersten Trierer Bischöfe aus dem dritten Jahrhundert ruhen in der Krypta der Kirche.