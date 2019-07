Starke Unwetter mit heftigem Regen und Wind haben am Freitag in Rheinland-Pfalz für erhebliche Schäden gesorgt.

Wie die Polizei am frühen Freitagabend mitteilte, wurden in Gerolstein (Kreis Vulkaneifel) das Dach einer Lagerhalle abgedeckt, ebenso die Dächer mehrerer Ferien-Bungalows. Durch den heftigen Wind seien Bäume umgestürzt, die Fahrzeuge beschädigt hätten. Das Bild von abgeknickten Bäumen "ziehe sich wie ein roter Faden" durch das Gebiet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Hangrutsch im Kreis Cochem-Zell

Nordwestlich von Gerolstein, in Steffeln, schlug ein Blitz in ein Bauernhaus ein und löste einen Dachstuhlbrand aus. In Kirn (Kreis Bad Kreuznach) im Hunsrück wurde ein Flachdach beschädigt. Bäume stürzten um. In Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) stürzten Bäume um und beschädigten Leitplanken an einer Straße.

Im Bereich Zell an der Mosel krachten auf einem Festplatz Bäume auf Autos. In Richtung Alf (Kreis Cochem-Zell) kam es zu einem Hangrutsch.

Stromausfall im Kreis Bad Kreuznach

In Hüffelsheim (Kreis Bad Kreuznach) wurde ein Zelt auf der Kirmes aufgewirbelt und wickelte sich um den Kerbebaum. In Waldböckelheim drang Wasser in einen Kindergarten ein. Schuld war ein verstopfter Ablauf am Dach.

In Oberhausen stürzten sechs Bäume um, auch auf der Landesstraße 235 zwischen Duchroth und Odernheim lag ein Baum. Weitere Straßen mussten von den Einsatzkräften von Schlammmassen befreit werden. Zeitweise fiel auch der Strom in einigen Gemeinden aus.

Hoher Schaden, aber keine Verletzten

Laut Polizei ist in den betroffenen Regionen ein erheblicher Schaden entstanden. Verletzte habe es aber keine gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Hitzegewittern sowie vor Starkregen, Hagel und Sturmböen gewarnt. Hoch "Yvonne" weicht Tief "Vincent", die historische Rekordhitze im Westen und Südwesten geht über in Gewitter.

Unwetter auch in Nordrhein-Westfalen

Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete von starken Unwettern über Teilen des Kreises Euskirchen in der Eifel. Lokal sei es zu heftigen Hagel-Schauern gekommen. Feuerwehr und Anwohner mussten Gehwege freischaufeln, Autofahrer hätten in Hofeinfahrten Schutz vor Hagelkörnern gesucht. Die Temperaturen seien teils rapide gefallen - mancherorts würden mit 20 bis 25 Grad mehr als zehn Grad weniger gemessen als wenige Stunden zuvor.