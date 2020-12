per Mail teilen

Knapp einen Monat nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt sind bisher mehr als 940.000 Euro auf dem Spendenkonto der Stadt Trier zusammengekommen. Laut der Stadt haben insgesamt knapp 9.600 Personen gespendet. Das Geld soll den Angehörigen der Opfer zu Gute kommen. Deshalb werde eine Auszahlungsstiftung gegründet, so ein Sprecher der Stadt. Derzeit würden dazu Gespräche mit der Aufsichtsbehörde ADD und dem Finanzamt geführt. Am 1. Dezember war ein Mann mit einem Geländewagen durch die Trierer Innenstadt gefahren. Dabei starben fünf Menschen, 24 wurden teils schwer verletzt.