Bei einem Verkehrsunfall in Lieser an der Mosel ist gestern Nachmittag ein 91-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von einem Weg abgekommen und einen Weinberg hinabgerutscht. Dabei habe er sich vermutlich mehrfach überschlagen. Das Auto sei kopfüber in einem weiteren Weinberg zum Stillstand gekommen. Der Mann wurde laut Polizei im Wagen eingeklemmt, konnte aber durch Hupen auf sich aufmerksam machen.