Der seit Sonntag vermisste 82-Jährige Mann aus Trier-Olewig ist wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagmorgen in Trier-Olewig angetroffen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mann wurde am Sonntag als vermisst gemeldet

Am Sonntag wurde der Mann als vermisst gemeldet. Die Polizei hatte bis in die Nacht gemeinsam mit der Feuerwehr nach dem Senior gesucht. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.