per Mail teilen

Ein 80-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Gerolstein tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann aus bisher unbekannter Ursache ungebremst auf eine Verkehrsinsel auf und stürzte. Zeugen hätten sofort erste Hilfe geleistet. Der Mann sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, wo er am Freitag verstarb. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.