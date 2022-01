775.000 Euro für Hochschule Trier

per Mail teilen

Die Hochschule Trier erhält 775.000 Euro Förderung für den Fachbereich Gestaltung. Das Geld stammt nach Angaben der Hochschule von einem Bund-Länder-Programm, das künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung vorantreiben soll. Nach Angaben der Hochschule sollen mit dem Geld unter anderem ein Labor und eine Professur eingerichtet werden, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen. Laut Hochschule soll das Thema damit unter anderem in Studiengänge wie Architektur, Modedesign sowie Edelstein-und Schmuck einfließen. Denn auch in diesen Bereichen kann die Künstliche Intelligenz laut Hochschule genutzt werden. Beispielsweise um zu prüfen, wie effizient Materialien bei der Herstellung von Produkten eingesetzt werden. Mit diesen Erkenntnissen könne zukünftig unter anderem Überproduktion vermieden werden.