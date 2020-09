In Wittlich hat die Polizei am Wochenende einen 75jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 2,9 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Einer Polizeistreife war sein Wagen aufgefallen, als er am Samstagabend gegen 19 Uhr 30 in Schlangenlinien durch die Schlossstraße fuhr. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein ab und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.