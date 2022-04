per Mail teilen

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch auf der B410 bei Arzfeld in der Eifel tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall der Grund gewesen sein. Der Mann sei zwar vor Ort reanimiert worden, dann aber verstorben.