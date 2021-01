Das Trierer Studierendenwerk hat bisher mehr als 700.000 Euro an Hilfen für durch die Coronakrise in Not geratene Studierende ausgezahlt. Wie das Studierendenwerk mitteilte, sind insgesamt mehr als 2.500 Anträge von Studierenden der Universität und der Hochschule Trier eingegangen. Mehr als 700 Anträge von Studierenden wurden abgelehnt, weil sie nicht durch die Coronapandemie in Not geraten sind, weil sie ihren Kontostand falsch angegeben oder Fristen nicht eingehalten hatten.