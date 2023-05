Der Bezirk Trier war im vergangenen Jahr Spitzenreiter bei der Zahl der Blutspenden pro 1.000 Einwohner. Das teilte der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz auf SWR-Anfrage mit. Der Bezirk Trier setzt sich zusammen aus den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Trier-Saarburg einschließlich der Stadt Trier.

Die Spendenbereitschaft sei so hoch gewesen, dass nicht nur die Krankenhäuser in der Region Trier ausreichend Blutkonserven erhielten, sondern auch Kliniken in weiteren Regionen in Rheinland-Pfalz mitversorgt werden könnten, so ein Sprecher des DRK.

In der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg spendeten mehr als 13.700 Menschen Blut. In Bitburg-Prüm waren es rund 9.000 und in Bernkastel-Wittlich etwa 8.700. Auch die Zahl der Erstspender sei im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Allein in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg sind 200 Erstspender neu dazu gekommen.

Die Versorgung mit Blutkonserven sei damit aktuell nicht nur in der Region Trier, sondern auch darüber hinaus sehr gut. Blutspenden würden aber weiterhin benötigt, um die Versorgung im Notfall auch in Zukunft gewährleisten zu können.