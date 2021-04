per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Schauren im Landkreis Birkenfeld ist gestern ein sechsjähriger Junge leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge mit seinem Fahrrad vor einem an einer Haltestelle stehenden Linienbus plötzlich auf die Straße. Ein Firmenfahrzeug, welches gerade an dem Bus vorbeifuhr, bemerkte den Jungen mit seinem Rad zu spät, sodass die beiden zusammenstießen. Das Kind wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.