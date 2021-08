In der Region Trier hat es gestern 59 neue Corona-Infektionen gegeben. Das teilte das Landesuntersuchungsamt mit. Das sind 16 Fälle mehr als vor einer Woche. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Vulkaneifel mit 33,0. Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Trier-Saarburg mit 70,3. Außer in der Vulkaneifel liegen alle Inzidenzen in der Region Trier über 35, fast überall gelten deshalb wieder verschärfte Corona-Regeln. Im Kreis Trier-Saarburg und im Kreis Bernkastel-Wittlich treten diese morgen in Kraft.