Ist die Einheitsgemeinde Morbach ein Erfolgsmodell ?

1975 entstand aus einigen selbstständigen Hunsrück-Gemeinden die Einheitsgemeinde Morbach. Zum Glück, sagen die Menschen vor Ort. Forscher sehen auch Gefahren.

Felix Assmann war noch ein junger Mann, als in der Verbandsgemeinde Morbach eine weitreichende Entscheidung getroffen wurde. "Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es richtig war", erzählt Assmann 50 Jahre später.

Damals saß der CDU-Politiker im Gemeinderat des noch eigenständigen Ortes Gonzerath und stimmte dafür, dass Gonzerath seine Selbstständigkeit aufgibt und Teil der neuen Einheitsgemeinde Morbach wird. "Es musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es gab einige Dörfer, die das nicht wollten", erzählt er.

Felix Assmann war dabei, als aus der Verbandsgemeinde Morbach eine Einheitsgemeinde wurde. Für ihn ist es bis heute die richtige Entscheidung gewesen. SWR Max Storr

Klare Mehrheit stimmte für Einheitsgemeinde

Rund 100 Sitzungen und Versammlungen hatte es damals gegeben. Am Ende stimmte eine klare Mehrheit der Ortsgemeinden für die Strukturreform.

Aus der Verbandsgemeinde Morbach wurde 1975 die Einheitsgemeinde Morbach. 19 Hunsrück-Dörfer wie Gonzerath, Hinzerath oder Weiperath waren fortan keine eigenständigen Dörfer mit eigenem Gemeinderat mehr, sondern Ortsteile, die aus Morbach verwaltet wurden.

Land spendierte Millionen für Strukturreform

Eine wichtige Motivation sei damals das Geld gewesen, erzählt Felix Assmann. Für die Reform erhielt die Gemeinde Morbach über mehrere Jahre höhere Zuweisungen vom Land Rheinland-Pfalz. "Das waren mehrere Millionen D-Mark, die wir investieren konnten", erinnert sich Assmann.

Für den Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich Andreas Hackethal (CDU) sind 50 Jahre Einheitsgemeinde "ein Grund zum Feiern." Hackethal wurde in Morbach geboren und war fast 14 Jahre Bürgermeister der Einheitsgemeinde. "Diese Struktur hat der Gemeinde viele Chancen und Möglichkeiten eröffnet", sagt Hackethal.

Andreas Hackethal (CDU) ist Landrat im Kreis Bernkastel-Wittlich und war jahrelang Bürgermeister von Morbach. Er ist ein Fan der Einheitsgemeinde, sieht in dem Modell viele Vorteile. SWR Max Storr

Schnellere Entscheidungen und Entlastung für Ehrenamtler

So würden für die acht Kindergärten in der Gemeinde gemeinsame Ziele und Regelungen getroffen werden, während in Verbandsgemeinden häufig noch die ehrenamtlichen Bürgermeister dafür zuständig seien. "Damit werden die Ehrenamtler in den Morbacher Ortsteilen entlastet", sagt Hackethal.

Auch bei der Ausweisung von Gewerbegebieten seien in Morbach schnelle Entscheidung getroffen worden. Im Gewerbepark Hunsrück-Mosel (HuMos) hätten sich viele Unternehmen angesiedelt. Es seien hunderte Arbeitsplätze geschaffen worden. Unter anderem hat dort die Papier-Mettler KG einen Produktionsstandort.

Höhere Wahlbeteiligung in Verbandsgemeinden

Felix Rösel ist Professor an der Technischen Universität Braunschweig und befasst sich unter anderem mit der Frage, welche Vor- und Nachteile Einheitsgemeinden im Vergleich zu Verbandsgemeinden bieten. Er sieht das Modell der Einheitsgemeinden kritisch.

Einheitsgemeinden könnten in Einzelfällen sinnvoll sein, meint der Wissenschaftler. "Wir wissen aber aus anderen Bundesländern, dass in Verbandsgemeinden die Wahlbeteiligung höher ist. Lokale Beteiligungsmöglichkeiten sind sehr wichtig", sagt Rösel. Und in Verbandsgemeinden hätten die Dörfer noch eigene Gemeinderäte. Demokratie sei dort spürbarer, weil es "diese Kümmerer vor Ort gibt."

In Sachsen seien zum Beispiel zahlreiche den Verbandsgemeinden ähnliche Verwaltungsgemeinschaften zu Einheitsgemeinden umstrukturiert worden. Die Zahl der ehrenamtlich tätigen Politikerinnen und Politiker sei dort drastisch gesunken. "In Rheinland-Pfalz gibt es viermal so viele ehrenamtliche Kommunalpolitiker wie in Sachsen, obwohl die Bundesländer ähnlich groß sind", beobachtet Rösel.

Einheitsgemeinde für Morbacher ein Erfolgsmodell

In Morbach habe man andere Erfahrungen gemacht: "Bei uns haben alle Ortsteile ihre eigene Identität bewahrt. Sie haben ihre eigenen Wappen und Ortsvorsteher und Beiräte, die sich für Interessen der Ortsteile einsetzen", sagt Andreas Hackethal. Das kann auch der Gonzerather Felix Assmann bestätigen. Jeder Ortsteil habe ein eigenes Gemeinschaftshaus. Dazu kämen viele Sportvereine mit Plätzen, die in einem super Zustand seien.

Für die beiden Morbacher ist klar. Die Einheitsgemeinde ist ein Erfolgsmodell und im Hunsrück nicht mehr wegzudenken.